رئيس أسوان: مستحيل أن يحتسب لنا الحكم 3 ضربات جزاء أمام الزمالك

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

يرى الشافعي صالح رئيس نادي أسوان أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء ثالثة أمام الزمالك خلال مباراة الفريقين في كأس مصر.

وفاز الزمالك على أسوان بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. (طالع التفاصيل)

وقال الشافعي صالح عبر قناة صدى البلد: "لنا ركلة جزاء ثالثة لم تحتسب ضد الزمالك ولكن العقل والمنطق يقول من المستحيل أن يحتسب لنا الحكم 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة".

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وأضاف "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك وأشكر اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل "ننتظر تقرير الجهاز الفني عن اللاعبين بعد نهاية الموسم لمعرفة من يصلح أن يكمل مع الفريق في الدوري الممتاز".

وأتم تصريحاته "إمكانيات أسوان ضعيفة ولا نستطيع إبرام الكثير من الصفقات لدعم الفريق في الموسم الجديد".

ونجح أسوان في الصعود للدوري الممتاز قبل نهاية دوري الدرجة الثانية بعدة جولات.

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