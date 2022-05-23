الأهلي: لا نعلم شيئا عن الرحلات الفردية.. ومستمرون في دعم سفر الجماهير إلى المغرب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي أن النادي لا يعلم شيئا عن تحمل بعض أعضاء مجلس الإدارة تكلفة سفر طائرات خاصة للجماهير.

وكان قد تم تداول تحمل عدد من أعضاء مجلس الإدارة لتكلفة طائرتين من الرحلات المغادرة إلى المغرب.

وقال شلبي عبر موقع النادي الرسمي: "النادي لا يعلم عن هذا الأمر ولم يتم إخطاري كمدير تنفيذي بأية معلومات رسمية سواء من قريب أو بعيد".

وتابع "محمود الخطيب وجه في اجتماع الأمس ضرورة التكاتف بين النادي ومسؤوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي إلى المغرب".

وكشف "كما تحدث لأعضاء مجلس الإدارة أن من يرغب في دعم رحلات السفر يكون من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابا وعودة".

واختتم تصريحاته "الأهلي حصل على موافقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحمل خزينة النادي ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين رحلة اليوم الواحد".

ويلعب الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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