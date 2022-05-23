اللقب في خطر.. الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بثلاثية ويقترب من الاتحاد

أنعش الهلال آماله في التتويج بالدوري السعودي بعد تحقيقه الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة الـ 58 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 61 بفارق ثلاث نقاط قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

أحرز أهداف الهلال في المباراة كل من مايكل ديلجادو وسالم الدوسري، بينما سجل رومارينيو هدف الاتحاد الوحيد.

وشهد تشكيل الاتحاد عودة أحمد حجازي للمرة الأولى بعد غيابه منذ إصابته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

بدأت المباراة بشكل سريع وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغاها الحكم لحدوث العركلة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 26 أهدر عبد الرازق حمد الله انفرادا صريحا بالمرمى بعدما تصدى له عبدالله المعيوف.

وبعد أربع دقائق فقط احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء ترجمها رومارينيو بنجاح محرزا الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 42 تعادل مايكل ديلجادو للهلال مستغلا خطأ في خروج حارس المرمى مارسيلو جروهي واصطدامه بالمدافع زياد الصحفي ليسدد ديلجادو في المرمى الخالي.

واضطر المدرب لاستبدال جروهي الذي لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب معاناته من الإصابة ليحل الحارس راكان نجار بديلا له.

وفي الشوط الثاني كاد حمد الله أن يستغل خروج خاطئ من المعيوف ليسجل الهدف الثاني ولكن علي عبد الله تألق في إنقاذ الكرة قبل دخولها للمرمى.

وفي الدقيقة الـ 65 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال بطريقة رائعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعاد ديلجادو لتسجيل الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 69.

ويلعب الاتحاد في مباراته المقبلة مع الطائي يوم الأحد المقبل خارج ملعبه، بينما سيستضيف الهلال فريقه أبهة على ملعبه في نفس اليوم.

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