لاعبو مانشستر سيتي يكشفون كواليس 14 دقيقة مجنونة قبل حسم لقب الدوري

كانت مجرد 14 دقيقة..

المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تشير ساعة المباراة نحو الدقيقة 75، أستون فيلا يتقدم على مانشستر سيتي في ملعبه "الاتحاد" 2-0 أما على الجانب الآخر فالمنافس ليفربول متعادل مع نوريتش سيتي 1-1، لا يزال اللقب في حوزة الأزرق السماوي لكن يعلم الجميع أن هدف الأحمر الثاني يقترب لا محالة..

14 دقيقة، كالآن تماما أحاول في مهمة -ستكون فاشلة أعلم- أن أنهي ذلك الخبر قبل أن تمر 14 دقيقة، أشعر بالتوتر، أتعثر وأفقد تركيزي، معادلتي مع الوقت صعبة للغاية، لم أشعر من قبل أن 14 دقيقة كافية لإنجاز أي شيء.

تيك..توك، ساعة المباراة تشير نحو الدقيقة 76، أدرينالين لاعبو سيتي يرتفع الجميع يتوجه نحو المرمى ويقرر رحيم سترلينج أن يمرر الكرة إلى إلكاي جوندوجان ليضعها الأخير في الشباك.

المباراة لم تنته، لايزال عليهم تسجيل المزيد.. تيك توك.. وبعد دقيقتين يظهر رودري من بعيد ويقرر أن يفعلها ويسدد، لقد سددها بالفعل في الشباك.

وتأتي اللقطة الأخيرة في الدقيقة 81 ويعود جوندوجان ويحسم اللقب بثالث الأهداف، بعد تمريرة من كيفن دي بروين أتاحت له المهمة الأسهل: وضع الكرة في الشباك الخال.

كانت مجرد 14 دقيقة.. لكنها كانت جنونية. لاعبو مانشستر سيتي تحدثوا عن تلك الدقائق على متن الحافلة بعد حسم اللقب.. ماذا قالوا؟

أولكسندر زينتشينكو مدافع الفريق: "يوما لا يصدق، أنا فخور جدا بأن أكون جزءً من هذا النادي الرائع، الجماهير تستحق ذلك، عند التأخر 2-0، شعر الجميع بخيبة أمل كبيرة. بعد تسجيل هدف واحد كنا ندفعهم وكانت الجماهير رائعة، بدأنا نصدق ولذلك فعلناها".

جون ستونز مدافع الفريق: "من الصعب التحكم في مكان وزمان اللعب ولكن إنهاء اللعب على أرضنا أمر لا يصدق ، هذا يحدث فرقًا كبيرًا. كان الجميع محبطين في 45-50 دقيقة ولكن التزموا بنا وواصلوا اللعب اللعبة ، والحفاظ على الدعم وتجاوزه أمر لا يصدق، نحن جميعًا فريق واحد".

جاك جريليش لاعب وسط الفريق: "لا يصدق، لقد كان صعبًا في بعض الأحيان، أريد أن أرى الجميع في ألبرت شلوس الليلة".

رودري لاعب وسط الفريق: "لا أعرف ماذا، تختالني الكثير من المشاعر، لقد كانت مباراة عاطفية للغاية واستحقينا الفوز باللقب، العودة من 2-0، كنت أعرف أنه أنه يمكننا القيام بذلك، فخور بكل الفريق اليوم، أحب هذا السيتي، الجهور ومانشستر رائعة".

كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق: "أنا في حالة سكر قليلا، إنه لأمر مدهش، 10 ثوانٍ بعد 2-0 شعرنا بأننا خسرناها لكننا فعلناها، على طريقة السيتي، الآن أصبح الأمر رائعًا للغاية، شكرا للجماهير".

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