الأهلي: ندعم رحلات الجماهير بدون حد أقصى للسفر في نهائي إفريقيا

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي على دعم النادي لرحلات الجماهير التي ستسافر إلى المغرب من أجل مساندة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "دعم الأهلي لرحلة اليوم الواحد للجماهير المسافرة إلى المغرب سوف يكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر".

وأضاف "خزينة النادي سوف تتحمل ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين من خلال شركتي «لاكي تورز وماستر ترافيل» الوطنيتين واللتين تم تكليفهما بالمهمة".

وأتم تصريحاته "الأهم أن الأهلي سوف يستمر في دعمه المالي أيا كان العدد المسافر للمغرب وفقا لما طلبه النادي من الاتحاد الإفريقي في مكاتبة رسمية قبل أسبوع (نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة). وذلك لمساندة الفريق في مباراته المرتقبة في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

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