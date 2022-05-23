تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

الإثنين، 23 مايو 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سيتي لأرض الملعب

انتهت بطولات الدوري في أوروبا لموسم 2021-2022، بعد حسم لقبي الدوري الإنجليزي والإيطالي في الأنفاس الأخيرة.

بينما حسمت العديد من بطولات الدوري في أوروبا قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي ظل حائرا بين مانشستر سيتي وليفربول قبل أن يخطفه الأول بفوز مثير على أستون فيلا، وبفارق نقطة عن ليفربول.

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في إيطاليا أيضا تنافس ميلان وإنتر على اللقب، حتى حسمه الروسونيري في الجولة الأخيرة.

عاد ميلان لمنصة البطولات بعد غياب.

ويستعرض FilGoal.com أبطال دوريات أوروبا الكبرى.

بطل الدوري الإسباني: ريال مدريد

بطل الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي

بطل الدوري الألماني: بايرن ميونيخ

بطل الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

بطل الدوري الإيطالي: ميلان

بطل الدوري البرتغالي: بورتو

بطل الدوري التركي: طرابزون سبور

بطل الدوري البلجيكي: كلوب بروج

بطل الدوري اليوناني: أولمبياكوس

بطل الدوري الهولندي: أياكس أمستردام

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أوروبا مانشستر سيتي ريال مدريد ليفربول بايرن ميونيخ ميلان باريس سان جيرمان بورتو
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