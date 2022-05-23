فالفيردي: أرى تصريحات صلاح تقليل من ريال مدريد ولاعبيه.. وأشعر بخوف المنافسين

يرى فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد أن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول بها تقليل من شعار ريال مدريد ولاعبي الفريق.

وكان صلاح قد صرح قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن رغبته في مواجهة النادي الإسباني.

وأوضح صلاح تصريحاته برغبته في مواجهة ريال مدريد بسبب خسارة نهائي دوري الأبطال أمامهم في 2018.

وقال فالفيردي في تصريحات لمجلة El Club del Deportista نقلتها صحيفة ماركا: "كل شخص يمكن أن يستقبل تصريحات صلاح كما يريد. أنا خصم وأعتبر أن ما قاله يحط من قدر شعار ريال مدريد ولاعبيه".

وأضاف "كل ما يجب علينا فعله هو تقديم أفضل ما لدينا وأن نحاول إثبات سبب وصولنا للنهائي، آمل أن نتمكن من جلب لقب آخر للجمهور وللنادي".

وبالحديث عن مشوار الفريق في دوري الأبطال أوضح "من الصعب شرح ذلك، ولكن أول شيء هو شكر الجماهير لأنه عندما نكون خاسرين ولا يمكننا العثور على مساحات والفريق ليس على ما يرام فهم موجودون لدعمنا دائما".

وشدد "هذا يمنحنا ميزة وطاقة لا يمكن تفسيرها، عليك فقط الاستمرار في القتال لأن اللعبة لا تنتهي حتى يطلق الحكم صافرة النهاية".

وعن سر شخصية ريال مدريد قال فالفيردي: "الروح من الجماهير من شعار النادي ومن كل لاعب يدخل الملعب للدفاع عن هذا النادي أيا كانت النتيجة، فهو يحاول دائما البحث عن هدف الفوز وهو ما يعطي شيئا مختلفا للآخرين".

وبسؤاله هل يشعر أن المنافسين يخافون من ريال مدريد أجاب "نعم أشعر، لا أعرف ما إذا كان الخوف، ولكن الضغط الناتج عن الملعب والجماهير والنتيجة أيضا، فهم يعرفون أن ريال مدريد في المقدمة".

وتابع "ويعلمون أيضا أن ريال مدريد قادر على فعل أي شيء وهذا واضح، عندما يكون الجهاز الفني والفريق والجماهير جاهزين، يكون مثلث برمودا، هذه هي النقطة التي تمنحك تسجيل هذا الهدف".

وأخيرا بالحديث عن فوز ريال مدريد بالحظ أوضح "إذا قلت أنه لا يوجد حظ فسيكون كذبا، يجب أن يكون الحظ دائما، عليك فقط أن تبحث عنه".

واختتم تصريحاته "كان الحظ بجانبنا في المباريات الثلاث بدوري أبطال أوروبا لأن أشياء فريدة حدثت".

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