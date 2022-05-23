ليفربول يضم جوهرة فولام

الإثنين، 23 مايو 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

فابيو كارفاليو فولام

أكد نادي ليفربول صباح الإثنين انضمام فابيو كارفايو جناح فولام إلى النادي هذا الصيف.

ابن الـ19 عاما كان على وشك الانتقال إلى ليفربول في يناير الماضي على أن يبقى معارا مع فولام حتى نهاية الموسم، لكن الصفقة لم تتم في الشتاء.

البرتغالي الشاب سيكمل رسميا الانتقال إلى الريدز في 1 يوليو.

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لعب كارفايو دورًا رئيسيًا في عودة فولام للدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22، حين سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة وتوج بلقب بطولة القسم الثاني.

اللاعب الموهوب الذي ولد في لشبونة بالبرتغال، ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما في مارس من هذا العام بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى الشباب.

وتدرج كارفايو في صفوف أكاديمية فولام حتى لعب 44 مباراة مع الفريق الأول.

وكان ليفربول قد حصل على لاعب الوسط الواعد هارفي إليوت من فولام أيضا.

يذكر أن ليفربول أنهى موسم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

ويستعد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل بباريس.

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