في بيان رسمي.. طلب من المصري لـ اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية

الإثنين، 23 مايو 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة -وفقا للبيان- والتي تعرض لها الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

وطالب المصري في بيانه كل من اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية وكذلك رابطة الأندية بضرورة إسناد مباريات الفريق لحكام دوليين.

وفشل المصري في تحقيق الفوز بأخر ست مباريات في الدوري إذ تعرض للهزيمة خمس مرات وتعادل مرة واحدة.

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وجاء بيان المصري كالآتي:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة".

وأضاف "بداية من مباراة الزمالك مرورا بمباراتي الإسماعيلي وسموحة ونهاية مباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية".

وتابع "إذ أوضح تعرض المصري للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري والتي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة".

وشدد البيان "يهيب مجلس إدارة المصري بمجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسي وكذلك رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية إرساءا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم".

وطالب مجلس إدارة المصري "نطالب رسميا بضرورة إسناد مباريات الفريق المقبلة إلى حكام دوليين سواء حكام ساحة أو مساعدين وكذلك حكام الفيديو".

واختتم البيان "ويأتي ذلك مع التأكيد التام أنه في حال تكرار مثل تلك الأخطاء والتي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي المصري وجماهيره العظيمة".

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