سرقة ميدالية مدرب ميلان.. ورابطة الدوري الإيطالي ترد على طلبه

الإثنين، 23 مايو 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

تعرضت ميدالية التتويج بالدوري الإيطالي لستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان إلى السرقة خلال احتفالات الفريق.

وحقق ميلان لقب الدوري بعد غياب 11 عاما عقب فوزه 3-0 على ساسولو في المباراة الختامية.

وقال بيولي لصحيفة لا ريبوبليكا: "سرقت الميدالية الخاصة بي، جردها أحدهم من رقبتي".

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وأضاف المدير الفني لميلان "إذا كان بإمكاني تقديم استئناف فسأكون ممتنا، هذه الميدالية الوحيدة التي أملكها".

وتم اختيار بيولي مدرب الموسم بعد انتهاء منافسات الدوري الإيطالي وتسلم الجائزة من باولو مالديني.

وردت رابطة الدوري الإيطالي على طلب بيولي عبر تويتر: "لا تقلق سيد بيولي، سنمنحك ميدالية أخرى غدا".

وتربع ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بـ 86 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وقاد بيولي ميلان للفوز في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم وتعادل 8 وخسارة 4 فقط.

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