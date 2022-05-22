إلى دوري المؤتمر.. فياريال يختتم موسمه الرائع بالفوز على برشلونة ويخرج بأقل الخسائر

تأهل فياريال إلى دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه برشلونة بهدفين دون رد في ملعب كامب نو بالجولة 38 -الأخيرة- للدوري الإسباني.

وسجّل ألفونسو بيدرازا ومويسيس جوميز هدفي فياريال.

ليرفع فياريال رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثاني.

وكان فياريال في حاجة إلى الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة إشبيلية وأتليتك بلباو، ليضمن مشاركة أوروبية الموسم المقبل، وقد نجح في ذلك من قلب كامب نو.

وفقد فياريال فرصة اللعب في الدوري الأوروبي بخسارته الصادمة الجولة الماضية أمام منافسه المباشر ريال سوسيداد.

فياريال انتظر حتى الدقيقة 41 ليتقدم بالهدف الأول بواسطة الجناح بيدرازا بعد تمريرة داني باريخو.

ليرفع بيدرازا رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته 7 أهداف.

وفي الشوط الثاني ارتكب أداما تراوري خطأ قاتلًا في التشتيت وهيأ كرة حريرية لـ موي جوميز الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء مضاعفًا النتيجة بالدقيقة 55.

ليصل فياريال إلى 100 هدف هذا الموسم في مختلف المسابقات.

فيما أنهى برشلونة الدوري الإسباني بـ 7 هزائم، و10 تعادلات، و21 انتصارًا.

أتليتك بلباو دون أوروبا

وفي نفس التوقيت، أنهى أتليتك بلباو الموسم في المركز الثامن خصوصًا بعد هزيمته أمام مضيفه إشبيلية بهدف وحيد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وسجّل البديل رافا مير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 بعد تمريرة إيريك لاميلا.

ليتجمد رصيد أتيلتك بلباو عند 55 نقطة في المركز الثامن، ويفقد فرصة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، إذ كان في حاجة إلى الفوز وانتظار تعثر فياريال أمام برشلونة، والأمران لم يحدثا.

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإسباني.

وعرفت المباراة بقاء المغربي ياسين بونو على مقاعد البدلاء ومشاركة الصربي ماركو دميتروفيتش، ليضمن بونو تتويجه رسميًا بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في إسبانيا.

أتليتكو في مركزه المفضل

وأمّن أتليتكو مدريد المركز الثالث بفوزه على مضيفه ريال سوسيداد بثنائية مقابل هدف واحد في ملعب ريالي أرينا.

وسجل الثنائي الأرجنتيني رودريجو دي بول وآنخل مارتين كورّيا في الدقيقتين 51 و69. فيما سجّل جون جوريدي هدف ريال سوسيداد الوحيد في الوقت بدل الضائع.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد ريال سوسيداد عند 62 نقطة في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي الذي ضمنه بالفعل منذ الجولة الماضية.

واكتفى أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد بالحفاظ على شباكه في 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، ليظل الرقم القياسي للفريق الباسكي مسجلًا باسم لويس أركونادا أسطورة ريال سوسيداد في الثمانينيات برصيد 20 مباراة.

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