يحيى الكومي: التعادل مع البنك الأهلي إيجابي.. وابتعاد الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم

الأحد، 22 مايو 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

يحيى الكومي

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على رضاه بما يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني للفريق.

وتعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات عبر صدى البلد: "إصبروا علينا والإسماعيلي سيعود، النتيجة كانت غير مرضية للإدارة أو الجهاز الفني لكنها إيجابية ومطمئنة".

أخبار متعلقة
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يعلن دعم رحلات الجمهور لحضور نهائي إفريقيا كالياري يهبط إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. وسالرنيتانا ينجو بأعجوبة علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للرجال.. ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات

وتابع "الفريق يلعب بشكل جيد وبروح كبيرة، حصدنا 7 نقاط من 9 ومباراة الزمالك ستكون جيدة لأننا سنلعب أمام المتصدر ونجن نريد الابتعاد عن الهبوط وتأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "ما زلنا نعاني من نقص في الموارد وحصلنا على أموال من الشركة الراعية ولكن لا يزال لدينا الكثير".

وأتم "عدم اعتماد حمزة الجمل على اللاعبين الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم للعب في الإسماعيلي والمجلس الماضي واللجنة الفنية هم من قاموا باختيارهم".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 18 نطقة وبفارق نقطة واحدة عن الجونة الذي يتبقى له مباراة والذي يحتل المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

اقرأ أيضا

صلاح هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

دوري جوندوجان

صلاح يجمع بين جائزتين

شراكة في القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي

الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز يحيى الكومي
نرشح لكم
المدير التنفيذي لـ الأهلي: قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية مصدر من المصري لـ في الجول: معين الشعباني طلب الرحيل وجلسة لحسم مصيره.. ورد المدرب عبد الفتاح: منتخب مصر لم يتأهل لكأس العالم والتحكيم المصري وصل الأهلي يعلن دعم رحلات الجمهور لحضور نهائي إفريقيا الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا رأسية مابولولو تمنح الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على بيراميدز رابطة الأندية توافق على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني.. وتحدد الموعد الجديد لأول مرة.. محمد يوسف فياض حكمًا لمباراة الزمالك وأسوان
أخر الأخبار
المدير التنفيذي لـ الأهلي: قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني في صالح الكرة المصرية 35 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من المصري لـ في الجول: معين الشعباني طلب الرحيل وجلسة لحسم مصيره.. ورد المدرب 37 دقيقة | الكرة المصرية
أخيرا.. بنزيمة يفوز بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني 38 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الفتاح: منتخب مصر لم يتأهل لكأس العالم والتحكيم المصري وصل 55 دقيقة | الكرة المصرية
الأول في تاريخ العرب وإشبيلية.. ياسين بونو زامورا الدوري الإسباني 2022 59 دقيقة | الدوري الإسباني
محرز: ليفربول فريق مجنون.. وأعلم أنهم يكرهوننا ساعة | الدوري الإنجليزي
إلى دوري المؤتمر.. فياريال يختتم موسمه الرائع بالفوز على برشلونة ويخرج بأقل الخسائر ساعة | الدوري الإسباني
يحيى الكومي: التعادل مع البنك الأهلي إيجابي.. وابتعاد الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 3 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك