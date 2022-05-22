يحيى الكومي: التعادل مع البنك الأهلي إيجابي.. وابتعاد الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم

شدد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي على رضاه بما يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني للفريق.

وتعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات عبر صدى البلد: "إصبروا علينا والإسماعيلي سيعود، النتيجة كانت غير مرضية للإدارة أو الجهاز الفني لكنها إيجابية ومطمئنة".

وتابع "الفريق يلعب بشكل جيد وبروح كبيرة، حصدنا 7 نقاط من 9 ومباراة الزمالك ستكون جيدة لأننا سنلعب أمام المتصدر ونجن نريد الابتعاد عن الهبوط وتأمل في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "ما زلنا نعاني من نقص في الموارد وحصلنا على أموال من الشركة الراعية ولكن لا يزال لدينا الكثير".

وأتم "عدم اعتماد حمزة الجمل على اللاعبين الأجانب يؤكد عدم صلاحيتهم للعب في الإسماعيلي والمجلس الماضي واللجنة الفنية هم من قاموا باختيارهم".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 18 نطقة وبفارق نقطة واحدة عن الجونة الذي يتبقى له مباراة والذي يحتل المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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