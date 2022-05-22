علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للرجال.. ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات

توج علي فرج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي والتي أقيمت في متحف الحضارات في مصر.

وفاز فرج في المباراة النهائية على محمد الشوربجي بنتيحة 3-2.

وعادل فرج رقم عاشور بالتتويج باللقب بثلاث مرات وأصبح على بعد رقم لقب واحد من عمرو شبانة الأكثر تتويجا باللقب في 4 مناسبات.

وعلى مستوى النساء توجت نور الشربيني باللقب للمرة السادة في تاريخها والرابعة على التوالي.

وفازت الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3-1.

وبعد تتويجها باللقب السادس أصبحت نور الشربيني على بعد لقبين على معادلة صاحبة الرقم القياسي نيكول دافيد الماليزية والتي توجت بالبطولة 8 مرات.

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