علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للرجال.. ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات
الأحد، 22 مايو 2022 - 23:28
كتب : FilGoal
توج علي فرج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي والتي أقيمت في متحف الحضارات في مصر.
وفاز فرج في المباراة النهائية على محمد الشوربجي بنتيحة 3-2.
وعادل فرج رقم عاشور بالتتويج باللقب بثلاث مرات وأصبح على بعد رقم لقب واحد من عمرو شبانة الأكثر تتويجا باللقب في 4 مناسبات.
وعلى مستوى النساء توجت نور الشربيني باللقب للمرة السادة في تاريخها والرابعة على التوالي.
وفازت الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3-1.
وبعد تتويجها باللقب السادس أصبحت نور الشربيني على بعد لقبين على معادلة صاحبة الرقم القياسي نيكول دافيد الماليزية والتي توجت بالبطولة 8 مرات.
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