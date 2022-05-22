علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للرجال.. ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات

الأحد، 22 مايو 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

توج علي فرج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي والتي أقيمت في متحف الحضارات في مصر.

وفاز فرج في المباراة النهائية على محمد الشوربجي بنتيحة 3-2.

وعادل فرج رقم عاشور بالتتويج باللقب بثلاث مرات وأصبح على بعد رقم لقب واحد من عمرو شبانة الأكثر تتويجا باللقب في 4 مناسبات.

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وعلى مستوى النساء توجت نور الشربيني باللقب للمرة السادة في تاريخها والرابعة على التوالي.

وفازت الشربيني في المباراة النهائية على نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم بنتيجة 3-1.

وبعد تتويجها باللقب السادس أصبحت نور الشربيني على بعد لقبين على معادلة صاحبة الرقم القياسي نيكول دافيد الماليزية والتي توجت بالبطولة 8 مرات.

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نور الشربيني علي فرج بطولة العالم للاسكواش
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