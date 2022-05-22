رأسية مابولولو تمنح الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على بيراميدز

الأحد، 22 مايو 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

مابولولو - الاتحاد السكندري ضد بيراميدز

قاد أجوستينيومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري فريقه للفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الدوري المصري.

واستعاد الاتحاد السكندري الانتصارات في الدوري بالفوز على بيراميدز، ضمن الجولة الـ20 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 22 وارتقى إلى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري.

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وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 39 في المركز الثاني.

وتعد الخسارة هي الثانية لليوناني تاكيس جونياس مع بيراميدز، بعدما تلقى هزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء هدف فوز الاتحاد في الدقيقة 82 بضربة رأسية من المهاجم الأنجولي بعد مخالفة نفذها فوزي الحناوي.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لحين التأكد من صحة الهدف وعدم وجود حالة تسلل على المهاجم الأنجولي.

ليشير إبراهيم نور الدين حكم المباراة إلى صحة الهدف واستكمال اللعب.

ورفع مابولولو رصيده إلى الهدف رقم 10 في الدوري هذا الموسم بالتساوي مع مروان حمدي مهاجم سموحة، وبفارق هدف عن أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك متصدر ترتيب الهدافين حتى الآن.

وشهدت المباراة غياب محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري، وشارك بدلا منه أحمد يحيى.

وبذلك يستعيد الاتحاد الانتصارات في الدوري بعدما خسر آخر مباراتين أمام سموحة وفيوتشر.

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