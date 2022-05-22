بيولي: الجميع قاتل من أجل فوز ميلان باللقب.. ومالديني نجح في إيجاد التركيبة المناسبة

الأحد، 22 مايو 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان الإيطالي أن فريقه استحق الفوز باللقب مشيرا إلى أن الجميع قاتل من أجل الوصول للهدف.

وفاز ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد غياب 11 عاما بالفوز على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة دازن: "أنا سعيد من أجل لاعبي فريقي، لنفسي والنادي والمدراء والمشجعين الرائعين. من أجل كل عالم ميلان الذي يستحق لقب الدوري".

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وواصل "إذا وصلت إلى هنا، فهذا يعني أن لديك استمرارية. لقد كنا أكثر استمرارية من إنتر".

وتابع "لا أحب أن أذكر هذا، لكني أعتقد أن المباراة الأخيرة التي خسرناها كانت ضد سبيتسيا وهو ما لم يكن من المفترض أن نفعله. كانت عقلية اللاعبين وهويتهم رائعة ولم يستسلموا أبدا وكانوا رائعين. لم يفتقر الجميع إلى الإيقاع أو الحدة وكذلك أولئك الذين لم يلعبوا كثيرا".

واستكمل "لقد استحقينا ذلك لأننا لم نستسلم أبدا، لقد فزنا بالمباريات الرئيسية. لدي فريق قوي مع مديرين استثنائيين. إذا وصلت إلى هذا المستوى، فإن جميع الأجزاء المعنية قد بذلت قصارى جهدها.

واستطرد "لقد استمتعت أنا وطاقم العمل مع هؤلاء اللاعبين وقمنا بإعداد كل مباراة على حدة في محاولة لإيجاد حلول مناسبة لنا".

وأردف "نستمتع جميعا بما نقوم به وهو أهم شيء. لطالما كانت لدينا أفكار واضحة وهدف محدد يتمثل في جعله أفضل من الموسم الماضي. كنا نعلم أنه كان بإمكاننا تحقيق شيء أكثر من خلال كسب نقاط الصباح".

وأكمل "لقد ابتكر مالديني مزيجا ناجحا من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة وقمنا ببناء عقلية الفوز. لقد كنا شجعانا وهو ما كافأنا لأننا لم نتنازل في العديد من المباريات ودافعنا بقوة عندما استحوذ الخصم على الكرة.

وأتم "فكرتي هي تحسين اللاعبين لكن الأمر أكثر صعوبة بدون موهبة. جلبت قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين موهوبين النتائج. أبارك للجميع".

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