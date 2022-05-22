كرة سلة - موعد مباراة الزمالك مع اتحاد المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة

الأحد، 22 مايو 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يستعد فريق الزمالك لكرة السلة رجال لمواجهة اتحاد المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL المقامة في رواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على سلاك الغيني بنتيجة 66 – 49 في ربع نهائي البطولة.

مواجهة الزمالك واتحاد المنستير ستتكرر للعام الثاني على التوالي في نصف نهائي البطولة، بعدما لعب الفريقين معا في الموسم الماضي وفاز الأبيض.

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وتقام مباراة الزمالك واتحاد المنستير يوم الأربعاء المقبل.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحمل الزمالك لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL.

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