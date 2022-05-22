نص رسالة مبابي.. عن أسباب تجديده مع باريس وتشجيعه لـ ريال مدريد في النهائي

الأحد، 22 مايو 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

كتب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رسالة يشرح فيها أسباب قراره بالبقاء في صفوف ناديه وتجديد تعاقده معه، رغم اهتمام ريال مدريد ومفاوضاته الممتدة على مدار عام كامل.

وأعلن باريس سان جيرمان أمس -السبت- عن تجديد تعاقد مبابي حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

وإليكم نص رسالة مبابي:

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منذ الصغر، أفضل أن أعيش حلمي على أن أحلم بحياتي.

هذا خيار ومبدأ وميزة في الوقت ذاته.

منذ نعومة أظافري، كنت أحاول التقدم عبر التحديات، الواحد تلو الآخر.

منذ لحظاتي الأولى، أبني طريقي بنفسي نحو القمم أيا تكن، مع وضع المسلك الصحيح في الاعتبار.

منذ صغري، كان يحركني ذات الشغف والطموح. أحيانا يقودني ذلك إلى بعض مواقف سوء التفاهم، ولكني أعتبر أن هذه الصراحة هي الأدب بالنسبة لي.

اليوم، أريد الإعلان أمامكم أني اخترت تجديد عقدي مع باريس سان جيرمان.

لدي الإيمان بقدرتي على مواصلة التطور هنا، داخل النادي الذي يوفر كل السبل لبلوغ القمم.

أود شكر الرئيس ناصر الخليفي على ثقته واستماعه وصبره.

لدي أيضا مشاعر تجاه مشجعي باريس سان جيرمان في فرنسا وحول العالم، لأجل شواهد حب وتعاطف لا تعد من جانبهم خصوصا في الأشهر الماضية.

أود أيضا وبصدق أن أشكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز. أنا أدرك الفرصة والميزة التي أتيحت لي حين كنت هدف مؤسسة كهذه. أشك بخيبة أملهم، وكان هذا

قمة أسباب ترددي. سأصبح مشجعهم الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، في مدينتي.

أنا سعيد للغاية بالقدرة على مواصلة التطور في فرنسا، البلد الذي شهد ولادتي ونضوجي وازدهاري، والذي يمنحني فرصة مواصلة اتباع أحلامي.

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كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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