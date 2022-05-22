تليجراف: أرسنال يتفق مع النني لتجديد تعاقده

اتفق أرسنال مع محمد النني على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل.

وحسب صحيفة تليجراف، فإن أرسنال أتم اتفاقه مع اللاعب في انتظار الإعلان بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

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