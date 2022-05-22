فيوتشر يقتحم المربع الذهبي بفوز صعب على المصري

فاز فيوتشر على المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 من الدوري، التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 34 بالتساوي مع سموحة ووصل إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز الـ12.

ووصل المصري للمباراة السادسة على التوالي دون أي انتصار، بعدما خسر من الزمالك والمقاولون والإسماعيلي وسموحة، وتعادل مع غزل المحلة.

وسجل المصري مرتين في المباراة ولكن الفيديو لم يحتسب الهدفين، وكانت المرة الأولى في الدقيقة 37 عن طريق رأسية من محمد جريندو، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل.

والمرة الثانية في الدقيقة 54 بضربة رأسية من عمرو مرعي، والحكم أيضا ألغى الهدف بسبب وجود خطأ على مهاجم المصري.

ونجح فيوتشر في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة 80 عن طريق كريم وليد "نيدفيد" بعد عرضية واختراق من مصطفى البدري.

وحاول المصري في الدقائق المتبقية إحراز هدف التعادل واندفع للهجوم بقوة، لكن محاولاته لم تكتمل لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر.

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