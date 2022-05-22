الإسماعيلي يفلت مؤقتا من الهبوط رغم صاعقة البنك.. وسيراميكا يضاعف أوجاع المقاصة

الأحد، 22 مايو 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - المصري

تعادل البنك الأهلي مع مضيفه الإسماعيلي بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة للغاية جمعتهما على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري المصري.

تقدم محمد الشامي للإسماعيلي في الدقيقة 14، مستفيدا من خطأ محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي، حيث افتك منه أحمد مدبولي الكرة وأهداها إلى الشامي ليسكنها الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 48 سجل كريم بامبو هدف التعادل صالح البنك الأهلي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بسام: لم أوقع لأي فريق.. ومفاوضاتي مع الزمالك مستمرة عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ

وزاد وضع الإسماعيلي تعقيدا في الدقيقة 62 بطرد مدافعه عصام صبحي.

ولكن رغم النقص العددي، استرد الإسماعيلي التقدم في الدقيقة 86 بهدف وجيه عبد الحكيم.

وتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة 90 بواسطة محمود قاعود، ليتقاسما النقاط.

بذلك يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر، ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

على الناحية الأخرى تغلب سيراميكا كليوباترا على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل كريم حلاوة الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 15، فيما أدرك أحمد محسن التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 59 تحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء بعد إعاقة مصعب البطاط لكريم حلاوة، ولكن أهدرها محمد محسن في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل عبد الله محمود الثاني لصالح سيراميكا، وأضاف محمد إبراهيم الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84، فيما سجل أحمد محسن الهدف الرابع في الدقيقة 96.

بذلك يرفع سيراميكا رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

اقرأ أيضا:

حسم الدوري الإيطالي في أطول دربي بالتاريخ

عبد الحفيظ يطالب عصام عبد الفتاح بالرد

أمير قطر يفاوض زيدان من أجل سان جيرمان

تطورات المفاوضات بين ليفاندوفسكي وبرشلونة

الدوري المصري الإسماعيلي البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا مصر للمقاصة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. جووول الحناوي والثاني الجمل: يسعدني عودة روح وقتالية الإسماعيلي.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد التشكيل - إيبوكا يقود إنبي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة شكوى اتحاد الشرطة ضد لاعب العبور.. والرد من النادي دياب: خاطبنا لجنة الحكام للامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عبد المنصف: طالبت بعدم المشاركة أمام بيراميدز بعد هجوم جماهير الاتحاد قبل إدارة نهائي دوري الأبطال.. موسيماني يشيد بـ فيكتور جوميز ويطالب بتكريمه
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. جووول الحناوي والثاني 36 دقيقة | الكرة المصرية
الجمل: يسعدني عودة روح وقتالية الإسماعيلي.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
في عالم إراحة لاعبي كرة القدم.. هل انتهى الموسم أم بدأت فترة الإعداد البدني 42 دقيقة | تقرير في الجول
إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس 54 دقيقة | رياضات أخرى
المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد ساعة | الكرة المصرية
حجازي بعد خسارة كلاسيكو الهلال: أمامنا 3 نهائيات.. ونستحق لقب الدوري السعودي ساعة | الوطن العربي
مونت كارلو: تشواميني مدريدي ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - إيبوكا يقود إنبي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك