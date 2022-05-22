الإسماعيلي يفلت مؤقتا من الهبوط رغم صاعقة البنك.. وسيراميكا يضاعف أوجاع المقاصة

تعادل البنك الأهلي مع مضيفه الإسماعيلي بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة للغاية جمعتهما على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري المصري.

تقدم محمد الشامي للإسماعيلي في الدقيقة 14، مستفيدا من خطأ محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي، حيث افتك منه أحمد مدبولي الكرة وأهداها إلى الشامي ليسكنها الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 48 سجل كريم بامبو هدف التعادل صالح البنك الأهلي.

وزاد وضع الإسماعيلي تعقيدا في الدقيقة 62 بطرد مدافعه عصام صبحي.

ولكن رغم النقص العددي، استرد الإسماعيلي التقدم في الدقيقة 86 بهدف وجيه عبد الحكيم.

وتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة 90 بواسطة محمود قاعود، ليتقاسما النقاط.

بذلك يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر، ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

على الناحية الأخرى تغلب سيراميكا كليوباترا على مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل كريم حلاوة الهدف الأول للمقاصة في الدقيقة 15، فيما أدرك أحمد محسن التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 59 تحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء بعد إعاقة مصعب البطاط لكريم حلاوة، ولكن أهدرها محمد محسن في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل عبد الله محمود الثاني لصالح سيراميكا، وأضاف محمد إبراهيم الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84، فيما سجل أحمد محسن الهدف الرابع في الدقيقة 96.

بذلك يرفع سيراميكا رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

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