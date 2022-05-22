إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي

تغلب باشاك شهير التركي على ضيفه طرابزون سبور بطل الدوري التركي لهذا الموسم، في المباراة التي جمعتهما في ختام المسابقة.

شهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه نجم باشاك شهير منذ بداية المباراة، وحتى خروجه في الدقيقة 90 ليحل عمر ساهينر بدلا منه.

وتقدم باشاك شهير بواسطة ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 11، وأضاف أليكساندرو أوبرونو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 سجل سردار جورلر الهدف الثالث لينهي الشوط بثلاثية دون رد.

قلص حامل اللقب الفارق بهدف في الدقيقة 59، سجله أنتوني ناواكايمي.

بذلك يضمن باشاك شهيرم مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي، محتلا المركز الرابع بـ 65 نقطة، بفارق نقطة عن ألانيا سبور الخامس.

على الناحية الأخرى أنهى طرابزون الدوري بـ 81 نقطة، متلقيا هزيمته الثالثة.

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