بسام: لم أوقع لأي فريق.. ومفاوضاتي مع الزمالك مستمرة
الأحد، 22 مايو 2022 - 15:33
كتب : FilGoal
نفى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش توقيعه لأي فريق في الوقت الحالي، بعد خروج أنباء تتحدث عن توقيعه لنادي البنك الأهلي.
محمد بسام
النادي : طلائع الجيش
وقال بسام في تصريحات عبر "راديو هيتس": "لم أوقع لأي من الأندية حتى الآن. لا صحة لأخبار توقيعي للبنك الأهلي".
وأضاف "البنك الأهلي ضمن العروض المقدمة لي بالفعل، ومفاوضاتي مع نادي الزمالك مستمرة، وأتمنى إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن".
وعن إمكانية تواجده في معسكر منتخب مصر المقبل قال بسام: "هناك تواصل بيني وبين عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب. أتمنى التواجد في المعسكر القادم".
وينتهي عقد بسام مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالي، دون تجديده حتى الآن.
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