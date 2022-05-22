عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الأحد، 22 مايو 2022 - 14:48

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

رد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب الفوز على إنبي.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي أن وصلت إليه معلومة ستكون كارثة إن صحت وهي طلب عصام عبد الفتاح من الحكام طرد عبد الحفيظ حال قيامه من على دكة البدلاء. (التصريحات كاملة)

وقال عصام عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "غير صحيح بالطبع ما وصل إلى سيد عبد الحفيظ بتوجيهي الحكام لطرده إذا قام من على دكة البدلاء".

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وأضاف "أقول له أن من حكى له هذه الأوهام شخص غير محترم. الحكام لا يفرض عليهم الوصاية أو يقال لهم ماذا يجب أن يفعلوا في المباريات، هذا كلام لا يصح".

رئيس لجنة الحكام أتبع " كل حكم يدير المباريات بالقوانين واللوائح وشخصيته، ولا مجال أبدا أن يكون هناك أوامر تصدر لهم بما يجب أن يقومون به".

عبد الفتاح أتم "أؤكد مرة أخرى. لو هناك أحدهم نقل هذه الأكاذيب لـ سيد عبد الحفيظ، فليعلم أنه كلام غير صحيح بالمرة وأن من نقل له شخص غير محترم".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد تعرض للطرد خلال مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب الاعتراض على إلغاء هدف فريقه.

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