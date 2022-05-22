مدير بايرن: نصير مزراوي أصبح لاعبا في صفوفنا.. الصفقة اكتملت

الأحد، 22 مايو 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

أكد حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ إنهاء فريقه لصفقة انتقال نصير مزراوي مدافع أياكس أمستردام.

وقال حسن صالح حميديتش في تصريحات لقناة SPORT1: "نصير مزراوي أصبح لاعبا في صفوف بايرن".

وأضاف "الصفقة تمت واكتملت"

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وعبر اللاعب المغربي الكشف الطبي بنجاح حسب تقارير ألمانية.

ومن المنتظر أن يعلن بايرن الصفقة عبر موقعه خلال ساعات أو أيام قليلة.

وكان مزراوي قد أكد انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل بعدما كشفت صحيفة كيكر الألمانية قبل أيام، عن نجاح بايرن في ضمه.

وقال مزراوي عقب تتويج أياكس بالدوري الهولندي: "نعم يمكنكم تهنئتي. لقد انتهت الصفقة".

وأضاف "انتظرت حتى نحقق لقب الدوري لإعلان ذلك. بعد أياكس، بايرن هو النادي الذي أحلم به".

ويبدأ تعاقد اللاعب المغربي في الأول من يوليو المقبل، ويمتد لصيف 2026.

مزراوي وافق على الانضمام لبايرن بعد حديثه المباشر مع يوليان ناجلزمان مدرب الفريق، وأوليفر كان المدير الرياضي للنادي في مارس الماضي.

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس هذا في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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