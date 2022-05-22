غزل المحلة يكشف لـ في الجول مجالات تطوير ملعب النادي المقترحة

كشف علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، مجالات تطوير ملعب النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال العباسي في تصريحات لـFilGoal.com: "كل ما يتردد من مخططات ورسومات لمشروع تطوير ملعب غزل المحلة ليس حقيقيا ومن وحي خيال كاتبه، لأننا أساسا في مرحلة المناقشة حتى الآن".

وأضاف "الأكيد أننا نريد إنشاء أربعة ملاعب فرعية للتدريب، مع إنشاء فندق جديد للاعبي الفريق الأول والناشئين".

العباسي أتم "نستهدف تطوير ملعب غزل المحلة كذلك، لكن لم نصل أصلا إلى وجه هذا التطوير وما زال في مرحلة الدراسة".

غزل المحلة يلعب مع إنبي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز العاشر برصيد 24 نقطة حتى الآن.

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