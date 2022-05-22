كروس: ليفربول الآن أفضل مما كان عليه في 2018

الأحد، 22 مايو 2022 - 13:33

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد وتوني كروس - ليفربول وريال مدريد

يؤمن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن ليفربول منافس فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أصبح الآن أقوى من نسخة 2018.

ويصطدم ريال مدريد بليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بباريس، في تكرار لنهائي موسم 2017-2018.

وقال كروس في تصريحات لجريدة بيلد: "ليفربول الآن أفضل مما كان عليه في 2018".

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وأضاف "لقد تحسنوا كفريق وفي مركز حراسة المرمى".

في نهائي 2018 تسبب لوريس كاريوس حارس ليفربول في خسارة فريقه للقب بأخطاء كارثية.

وواصل النجم الألماني "لقد نجح يورجن كلوب في بناء فريق ليفربول حتى وصل لمستويات عالمية".

وأكمل "ما يقدمه كلوب مع ليفربول رائع. أعتقد أنه سفير بارز لألمانيا".

وأتم "كنت أتمنى أن ألعب تحت قيادة كلوب حين كان مدربا لبروسيا دورتموند".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في باريس.

المباراة ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري.

ويدخلها ريال مدريد بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا، وقد يحصد لقب الدوري الإنجليزي أيضا في حالة تعثر منافسه مانشستر سيتي في مباراته المتبقية أمام أستون فيلا، وفوز الريدز على ولفرهامبتون.

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