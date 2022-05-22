إنبي: ما حدث أمام الأهلي إرهابا تحكيميا

شن شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي هجوما شديدا على محمد الصباحي حكم مباراة فريقه أمام الأهلي.

وفاز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال أبو الغيط عبر قناة المحور: "ما حدث في المباراة إرهاب تحكيمي، اللاعبين كانوا يشعرون بالرعب خوفا من احتساب ركلة جزاء ضدهم".

وأضاف "الجميع في الملعب كانوا لا يعرفون لماذا يعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، ومجهود فريق بالكامل ضاع بسبب الحكم".

وواصل "إنبي لا يستحق الخسارة وأرى أن الهدف الثاني من تسلل ولكن حكم اللقاء كان يقف في كل كرة لمراجعة الفيديو في كرات لا تستحق ذلك".

واستمر في تصريحاته "الحكم كان مضغوطا ومشدودا منذ الدقيقة 85 وبعد ما حدث في مواجهة الأهلي والبنك الأهلي كان متوقعا ذلك الضغط".

وتعجب قائلا: "إبراهيم يحيى تم طرده ولا أعلم السبب حتى الآن بالإضافة لطرد آخر من دكة البدلاء، ماذا قال إبراهيم يحيى ولم يقله لاعب من الأهلي؟".

وواصل "النادي الأهلي فريق كبير ولا ينتظر ذلك أو مساعدة من أحد، إنبي يتمنى توفيق الأهلي أمام الوداد والعودة من المغرب بكأس إفريقيا إن شاء الله".

وأتم تصريحاته "حزين لمجهود حلمي طولان والجهاز الفني واللاعبين وأعتقد أننا لا نستحق الخسارة".

video:1

طالع أيضا

تعليق مرتضى على مفاوضات بنشرقي مع الأهلي

مبابي مستمر في باريس

3 منافسات حاسمة لصلاح في اليوم الأخير للدوري

لقجع يعلق على استضافة المغرب لنهائي إفريقيا

الأهلي يطلب حكام أجانب للقمة