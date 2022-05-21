مؤتمر موسيماني: الأمر لن يكون سهلا ولكن سنفوز بالدوري في النهاية

يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في قدرة فريقه على الفوز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك رغم التعثرات التي مر بها خلال المباريات الماضية.

وفاز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل خلال المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سأقول لكم شيئا واحدا، سنفوز بالدوري هذا العام والأمر لن يكون سهلا ولكن سنفوز في النهاية".

وأضاف "لا يوجد لدي فريق احتياطي لخوض مباراة إيسترن كومباني في حالة عدم تأجيلها".

وأكمل "الأمور في ملعب المقاولون العرب صعبة للغاية بسبب حالة الأرضية، ولكن لا أستطيع أن أشتكي من ذلك لأن هذا على الفريقين".

وأشار "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم بضرورة الظهور بشكل جيد رغم أرضية الملعب، وأدينا مباراة جيدة وفعلنا ما يلزم لتحقيق الفوز".

واستمر في تصريحاته "نجحنا في إيقاف خطورة جون إيبوكا وثنائي الدفاع ربيعة وهاني قدم مباراة كبيرة".

وتحدث إلى الجمهور قائلا: "لا تفقدوا الثقة في هذا الفريق فهو دائما ما يظهر معدنه الحقيقي في الأوقات الصعبة وأثبت ذلك للجميع في كأس العالم للأندية".

وعن إصابة محمود متولي قال: "متولي اشتكى من آلام خلال رحلة الجزائر وانتظر الوقت المناسب للدفع به عندما يكون جاهزا بشكل تام".

وواصل "من الصعب على أي شخص أن يفصل بين تفكيره في مباراة قوية تنتظره وبين مباراة أخرى، مانشستر سيتي كان متصدرا للدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة وظل الفارق يتقلص إلى أن وصل لنقطة واحدة، هذه هي طبيعة كرة القدم الذي سنفوز به بعد أن عانينا من الضغط بسبب سلسلة التعادلات".

وشدد "بعد الانتهاء من بطولة إفريقيا سيكون التركيز أكبر على التوري ولن يكون هناك أي أعذار، وأثق أن هذا الفريق سيفوز على أي منافس".

وبسؤاله عن المقارنة بينه وبين جوزيه قال: "لا يمكن أن تقارن بيني وبين جوزيه وبعد 5 سنوات من الممكن أن تحدث هذه المقارنة".

طالع أيضا

تعليق مرتضى على مفاوضات بنشرقي مع الأهلي

مبابي مستمر في باريس

3 منافسات حاسمة لصلاح في اليوم الأخير للدوري

لقجع يعلق على استضافة المغرب لنهائي إفريقيا

الأهلي يطلب حكام أجانب للقمة