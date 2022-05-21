كأس ألمانيا - ضربات الترجيح تقود لايبزيج للقب الأول في تاريخه

حقق نادي لايبزيج اللقب الكبير الأول في تاريخه على حساب فرايبورج بركلات الترجيح.

تقدم أولا ماكسيميليانو أيجيستين لفرايبورج في الدقيقة 19 بعد تمريرة مميزة من رونالد سالاي.

وتلقى مارسيل هالستنبيرج البطاقة الحمراء في الدقيقة 57.

اللاعب الأفضل في البونديسليجا هذا الموسم كريستوفر نكونكو أدرك هدف التعادل في الدقيقة 76 من ضربة حرة مباشرة.

وانتهى بعدها الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

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🇩🇪 @RBLeipzig_EN win their first @DFB_Pokal! 🏆



Their attacking output in the #Bundesliga is always a sight to behold. 👀👏 pic.twitter.com/QKiOaLdvfS — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 21, 2022

سجل لاعبو لايبزيج أربع ركلات بنجاح، وأهدر كلا من كريستيان جانتر إيرميدين ديميروفيتش.

وأصبح لايبزيج ثاني ناد يحقق لقبه الأول في كأس ألمانيا في آخر 25 سنة بعد فولفسبورج في 2015.

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