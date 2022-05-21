ختام الدوري الفرنسي - هاتريك مبابي بعد التجديد ينقذ "الأكثر تتويجا" من الهبوط المباشر

سحق باريس سان جيرمان ضيفه ميتز بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والأخير من عمر المسابقة.

جاء ذلك بعد إعلان النادي في نفس المباراة عن تجديد عقد نجمه كيليان مبابي حتى 2025. (طالع التفاصيل).

وسجل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تمريرة من أنخيل دي ماريا، ثم سجل الثاني في الدقيقة 28 بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 31 أضاف نيمار الهدف الثالث، ثم أكمل مبابي الهاتريك في الدقيقة 50 برابع أهداف باريس.

وفي الدقيقة 67 سجل أنخيل دي ماريا خامس الأهداف، ليسدل الستار على موسم باريس ورحلته مع النادي أيضا.

الفوز رفع رصيد باريس إلى 86 نقطة في صدارة محسومة سلفا، بفارق 15 نقطة عن مارسيليا أقرب ملاحقيه.

على الجانب الآخر أسهم هذا الفوز في هبوط ميتز مباشرة بـ31 نقطة في المركز التاسع عشر، رفقة بوردو متذيل الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، بينما أنقذ سانت إيتيان، الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي، الذي حققه 10 مرات بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

جاء ذلك حيث تعادل سانت إيتيان مع مضيفه نانت بهدف لكل فريق، حيث تقدم لودوفيك بلاس لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وتعادل رومان هاموما في الدقيقة 79، ليرفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر.

إنقاذ مؤقت بطبيعة الحال، حيث سيلاقي أوكسير في ملحق الصعود والهبوط لتحديد هوية صاحب البطاقة الأخيرة للدوري في الموسم المقبل.

أما في سباق التأهل الأوروبي، تلقى موناكو ضربة موجعة أفقدته المركز الثاني، بتعادل لينس معه في الدقيقة 95 بنتيجة 2-2.

تقدم بريميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 30 لصالح لينس، وتعادل بينوا بادياشيل في الدقيقة 34، ثم تقدم وسام بن يدر في الدقيقة 62 لصالح موناكو مانحا إياه الفوز

الذي يحسم الوصافة والتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا، ولكن غافلهم إيجناتيوس جاناجو في الدقيقة 95 بهدف التعادل.

المستفيد من هذا الحدث كان مارسيليا، الذي سحق ضيفه ستراسبورج بأربعة أهداف دون رد، سجلهم جيرسون "هدفين" في الدقيقتين 32 و89 وجنكيز أوندير في الدقيقة 73 وسيدريك باكامبو في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 71 نقطة في المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري الأبطال، فيما تراجع موناكو إلى المركز الثالث بـ69 نقطة، ليضطر لخوض ملحق التأهل إلى المسابقة ذاتها.

فيما يليهما، ظفر رين بمقعد الدوري الأوروبي بتعادله مع ليل بهدفين لمثلهما، مستفيدا من عقوبة خصم نقطة واحدة التي تعرض لها نيس الخامس، الذي تأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز نيس على ريمس 3-2، ولكن هذا الفوز لم يكن كافيا، حيث تساوى رين ونيس بـ 66 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف قاد رين إلى الدوري الأوروبي، ونقل نيس إلى دوري المؤتمر.

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

1- باريس سان جيرمان (90 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

2- مارسيليا (71 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

3- موناكو (69 نقطة) - تصفيات دوري أبطال أوروبا

4- رين (66 نقطة) - الدوري الأوروبي

5- نيس (66 نقطة) - دوري المؤتمر الأوروبي

6- ستراسبورج (63 نقطة)

7- لينس (62 نقطة)

8- ليون (61 نقطة)

9- نانت (55 نقطة)

10- ليل (55 نقطة)

11- بريست (48 نقطة)

12- ريمس (46 نقطة)

13- مونبلييه (43 نقطة)

14- أنجيه (41 نقطة)

15- تروي (38 نقطة)

16- لوريان (36 نقطة)

17- كليرمون (36 نقطة)

18- سانت إيتيان (32 نقطة) - ملحق الصعود والهبوط

19- ميتز (31 نقطة) - الدرجة الثانية

20 - بوردو (20 نقطة) - الدرجة الثانية

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