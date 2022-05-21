الزمالك يعلن قائمة بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

السبت، 21 مايو 2022 - 21:44

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - الزمالك كرة السلة

أعلن نادي الزمالك عن قائمته المشاركة في الأدوار الإقصائية لبطولة إفريقيا لكرة السلة BAL في رواندا.

وتقام البطولة بداية من اليوم (21 مايو) وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة بجوار الزمالك كل من بترو دي لواندا الأنجولي وجمعية سلا المغربي ورواندا إنيرجي الرواندي وفاب ياوندي الكاميروني والاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي وسلاك الغيني.

أخبار متعلقة
بطولة إفريقيا لـ السلة – موعد مباراة الزمالك والقناة الناقلة.. والطريق إلى النهائي خبر في الجول – كرة سلة.. جديد مفاوضات الزمالك مع عاصم مرعي أحمد مرتضى: يد الزمالك من أفضل فرق العالم.. والفريق الذي لن يحقق نجاحا سنلغيه ونوفر أمواله

ويعود الزمالك إلى منافساتها من الدور ربع النهائي لمواجهة سلاك الغيني غدا -الأحد- 22 مايو.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

مصطفى كيجو

أنس أسامة

عمر هشام

حازم المشد

أحمد عزب

دي جاي ستروبيري

إيكي ديوجو

ميك ماكيني

إدجار سوزا

أحمد ياسر

مهاب ياسر

إسلام سالم

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سلاك غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال فوز الزمالك سوف يواجه في نصف النهائي المنتصر من ربع النهائي الآخر بين الاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي.

ويقام نصف النهائي في الخامس والعشرين من مايو الجاري، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا

تعليق مرتضى على مفاوضات بنشرقي مع الأهلي

أمير توفيق يوضح حقيقة توقيع بنشرقي

3 منافسات حاسمة لصلاح في اليوم الأخير للدوري

لقجع يعلق على استضافة المغرب لنهائي إفريقيا

الأهلي يطلب حكام أجانب للقمة

الزمالك بطولة إفريقيا BAL كرة السلة الزمالك - كرة سلة
نرشح لكم
NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي كرة سلة - روي رانا يستدعي 24 لاعبًا لقائمة مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - في الجول يكشف: مستجدات أنس أسامة وكيجو ومرعي.. بقاء المشد ورحيل 4 لاعبين أحمد مرتضى: الوساطة مرفوضة في غرامة كهربا.. ولدينا 35 لاعبا تنتهي عقودهم في ألعاب الصالات NBA - مباراة سابعة بين ميامي وبوسطن لتحديد بطل الشرق والمتأهل للنهائي كرة سلة - أحمد مرعي مديرا فنيا لـ الزمالك كرة سلة - الزمالك يعود ببرونزية بطولة إفريقيا بفوز عريض على فاب الكاميروني انتهت في بطولة إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (97) - (74) فاب.. اكتساح
أخر الأخبار
قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 ساعة | منتخب مصر
تنس - مفاجآت دور الـ16.. ميدفيديف وتسيتسيباس يودعان رولان جاروس 5 ساعة | رياضات أخرى
الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش – علي فرج والشربيني يعبران دون مفاجآت إلى ربع نهائي بطولة الجونة 5 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر موسيماني: لا يمكن الحديث عن الفوز والخسارة في هذه الظروف.. انتصار الوداد طبيعي 5 ساعة | الكرة المصرية
طبيب المنتخب لـ في الجول: معزول للإصابة بـ كورونا منذ أسبوع.. ووفرت بديلي للمعسكر 5 ساعة | منتخب مصر
شاهد – اللقاء الأول بين مبابي وبنزيمة بعد تجديده لسان جيرمان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
المترجي: فكرت في هدفي سابقا أمام الأهلي وسجلت اليوم بنفس الطريقة 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام