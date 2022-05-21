الزمالك يعلن قائمة بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

أعلن نادي الزمالك عن قائمته المشاركة في الأدوار الإقصائية لبطولة إفريقيا لكرة السلة BAL في رواندا.

وتقام البطولة بداية من اليوم (21 مايو) وحتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة بجوار الزمالك كل من بترو دي لواندا الأنجولي وجمعية سلا المغربي ورواندا إنيرجي الرواندي وفاب ياوندي الكاميروني والاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي وسلاك الغيني.

ويعود الزمالك إلى منافساتها من الدور ربع النهائي لمواجهة سلاك الغيني غدا -الأحد- 22 مايو.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

مصطفى كيجو

أنس أسامة

عمر هشام

حازم المشد

أحمد عزب

دي جاي ستروبيري

إيكي ديوجو

ميك ماكيني

إدجار سوزا

أحمد ياسر

مهاب ياسر

إسلام سالم

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سلاك غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحال فوز الزمالك سوف يواجه في نصف النهائي المنتصر من ربع النهائي الآخر بين الاتحاد المنستيري التونسي وكيب تاون الجنوب إفريقي.

ويقام نصف النهائي في الخامس والعشرين من مايو الجاري، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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