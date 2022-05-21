الثأر لم يتحقق.. سيدات ليون يتوجن بلقب دوري الأبطال الثامن أمام برشلونة

السبت، 21 مايو 2022 - 21:37

كتب : دعاء نائل

سيدات ليون - دوري أبطال أوروبا

توجت سيدات ليون باللقب الثامن في تاريخهن في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي المسابقة.

سيدات برشلونة كانوا أمام فرصة للثأر والتقاط الأحلام المسكوبة في بحر الدانوب بعدما خسرن نهائي بودابشت أمام الفريق ذاته عام 2019.

لم تسر الأمور كما اشتهت سيدات البلاوجرانا وفشلن في الحفاظ على لقبهن الوحيد في البطولة وعادت سيدات ليون للهيمنة الأوروبية من جديد.

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وفاز ليون على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجلت أماندرين هنري وأدا هيجربرج وكاتارينا ماكاريو أهداف ليون فيما أحرزت أليكسيا بوتيّاس هدف برشلونة الوحيد.

وأصبحت أدا هيجربرج أول لاعبة في تاريخ دوري أبطال أوروبا تسجل في 4 نهائيات (2016-2018-2019-2022) منذ ألفيردو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد السابق.

وحصدت ويندي رينار أكثر لاعبة مشاركة في البطولة منذ تدشينها عام 2009 لقبها الثامن رفقة سيدات ليون.

وأضحت سونيا بومباستور مدربة سيدات ليون الأولى في التاريخ التي تحقق لقب دوري أبطال أوروبا كلاعبة ومدربة.

ملخص الأهداف

افتتحت أماندين هنري التسجيل سريعا عند الدقيقة 6 بعد تسديدة قوية من منتصف الملعب في الزاوية 90 لتسكن يسار شباك ساندرا بانوس حارسة برشلونة.

وضاعفت سيدات ليون نتيجة مباراة بهدف ثان عن طريق أدا هيجربرج في الدقيقة 23 مستغلة ارتباك دفاعات برشلونة لتسكن الكرة في منتصف الشباك.

وتواصلت هيمنة الفريق الفرنسي بهدف ثالث في الدقيقة 33 عن طريق كاتارينا ماكاريو بعد عرضية من هيجربرج أسكنتها منتصف المرمى.

وقلصت سيدات برشلونة الفارق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41 عن طريق بوتيّاس بعد تمريرة من كارولين جراهام يانسين سكنت يمين كريستيان إندل حارسة ليون.

لتفك الشراكة مع تابي ويسموث لاعبة فولفسبورج وتحصد جائزة هدافة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي برصيد 11 هدفا.

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