يوم حزين للملكي.. سلة ريال مدريد تخسر نهائي اليوروليج
السبت، 21 مايو 2022 - 21:18
كتب : FilGoal
خسائر ريال مدريد لم تتوقف عند عدم التوقيع مع مبابي، بل استمرت حتى خسارة نهائي اليوروليج.
خسر ريال مدريد لقب اليوروليج أمام أناضول إيفيس التركي بنتيجة 58-57.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 34-29 قبل أن ينجح الفريق التركي في قلب النتيجة.
The huddle of champs 🏆#F4GLORY | @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/Kiffgsa1PP— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2022
اللقب هو الثاني في تاريخ أناضول إيفيس التركي بعد الفوز بلقب الموسم الماضي على حساب برشلونة.
ريال مدريد هو أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد عشرة ألقاب.
وخسر ريال مدريد النهائي التاسع له من أصل 19 نهائي في تاريخ المسابقة.
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