يوم حزين للملكي.. سلة ريال مدريد تخسر نهائي اليوروليج

السبت، 21 مايو 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

نهائي اليوروليج - كرة سلة

خسائر ريال مدريد لم تتوقف عند عدم التوقيع مع مبابي، بل استمرت حتى خسارة نهائي اليوروليج.

خسر ريال مدريد لقب اليوروليج أمام أناضول إيفيس التركي بنتيجة 58-57.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 34-29 قبل أن ينجح الفريق التركي في قلب النتيجة.

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اللقب هو الثاني في تاريخ أناضول إيفيس التركي بعد الفوز بلقب الموسم الماضي على حساب برشلونة.

ريال مدريد هو أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد عشرة ألقاب.

وخسر ريال مدريد النهائي التاسع له من أصل 19 نهائي في تاريخ المسابقة.

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