الدوري التركي - كوكا ينهي مشواره مع كونيا سبور بالتعادل مع بيشكتاش

أنهى أحمد حسن كوكا مشواره مع كونيا سبور في الدوري التركي بالمشاركة كبديل ضد بيشكتاش في الجولة 38 من المسابقة.

وخاض الدولي المصري الموسم الحالي معارا من صفوف أولمبياكوس اليوناني لكونيا سبور.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فتقدم كونيا سبور أولا عن طريق البوسني عمار رحمانوفيتش.

وشارك كوكا في بداية الشوط الثاني بدلا من الألباني سوكول شيكالاشي.

وتحصل كوكا على بطاقة صفراء قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

⌚ 46’ Takımımızda oyuncu değişikliği! #BJKvKON ↩️ Sokol Cikalleshi ↪️ Ahmed Hassan — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) May 21, 2022

وأدرك بيشكتاش التعادل على ميدانه عن طريق كينان كيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

كوكا (28 عاما) خاض الموسم الجاري إجمالا 37 مباراة في جميع المسابقات وسجل 11 هدفا وصنع 4.

تعادل أنهى به كونيا سبور مشواره الموسم الجاري في الدوري برصيد 68 نقطة في المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما أنهى بيشكتاش -حامل لقب الموسم الماضي- مشواره في المركز السادس برصيد 59.

طالع أيضا

تعليق مرتضى على مفاوضات بنشرقي مع الأهلي

أمير توفيق يوضح حقيقة توقيع بنشرقي

3 منافسات حاسمة لصلاح في اليوم الأخير للدوري

لقجع يعلق على استضافة المغرب لنهائي إفريقيا

الأهلي يطلب حكام أجانب للقمة