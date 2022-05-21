مران الزمالك - استمرار تأهيل طارق حامد وشيكابالا.. وفقرة لركلات الجزاء

السبت، 21 مايو 2022 - 20:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - طلائع الجيش

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق البرنامج التأهيلي الخاص بهما تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

بينما يؤدي طارق حامد لاعب الوسط برنامجا تأهيليا بقيادة جوسفالدو فيريرا لتجهيزه بالشكل الامثل للفترة المقبلة .

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وشهدت تدريبات الفريق مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة أسوان.

جاء ذلك عقب خضوع عاشور لبرنامج بدني وتجهيزي خاص خلال مران الأمس، وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية وفقا لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني .

وواصل حمزة المثلوثي لاعب الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع للتعافي عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، ويؤدي اللاعب التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة خلال المران لتدريب جميع اللاعبين والحراس على تسديد ركلات الجزاء.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي والمقرر لها بعد غد الإثنين.

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