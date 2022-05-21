تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم.. وثلاثي دفاعي أمام الأهلي

أمير توفيق لـ في الجول: أخبار توقيع بنشرقي لـ الأهلي غير صحيحة

الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 28

مرتضى لـ في الجول: مفاوضات بنشرقي مع الأهلي؟ هذا حقه ولا أستطيع أن ألومه