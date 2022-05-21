تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم.. وثلاثي دفاعي أمام الأهلي
السبت، 21 مايو 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.
ويحتل إيبوكا المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.
ويبدأ الفريق البترولي بثلاثي دفاعي يقوده إبراهيم يحيى قائد الفريق ويجاوره يحيى حامد وخالد رضا.
وجاء تشكيل إنبي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: إبراهيم يحيى – يحيى حامد – خالد رضا
الوسط: علي فوزي – صلاح ريكو – زياد كمال – مصطفى دويدار
الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا – مصطفى شكشك
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – مؤمن راضي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – محمد شريف – مصطفى جمال – عمر عدلي – دينوبيتر جود – عبد الرحمن عماد.
ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.
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