تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم.. وثلاثي دفاعي أمام الأهلي

السبت، 21 مايو 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الزمالك وإنبي

يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل إيبوكا المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.

ويبدأ الفريق البترولي بثلاثي دفاعي يقوده إبراهيم يحيى قائد الفريق ويجاوره يحيى حامد وخالد رضا.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: إبراهيم يحيى – يحيى حامد – خالد رضا

الوسط: علي فوزي – صلاح ريكو – زياد كمال – مصطفى دويدار

الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا – مصطفى شكشك

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – مؤمن راضي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – محمد شريف – مصطفى جمال – عمر عدلي – دينوبيتر جود – عبد الرحمن عماد.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

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