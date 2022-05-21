تشكيل الأهلي - كريم فؤاد أساسي وهاني قلب دفاع أمام إنبي.. وعودة معلول

السبت، 21 مايو 2022 - 19:48

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ محمد هاني في مركز قلب الدفاع في مواجهة إنبي بسبب الغيابات.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري، التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ويشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن، كما عاد علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي.

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كما ظهر أحمد نبيل "كوكا" في تشكيل الأهلي الأساسي في وسط الملعب بجوار أفشة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - محمد هاني – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: أحمد "كوكا" – أفشة – حسين الشحات

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - محمود متولي – حسام حسن – محمود وحيد – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – محمد نصير – محمد فخري – زياد طارق

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