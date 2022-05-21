قائمة الإسماعيلي - عودة عماد حمدي أمام البنك الأهلي

عاد عماد حمدي لقائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية.

وغاب عماد حمدي عن لقاء سيراميكا كليوباترا بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمي: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان.

الدفاع: عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد دسوقي.

الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على استاد الإسماعيلي في الدوري المصري هذا الموسم، بانتصاره على ضيفه سيراميكا كليوبترا بهدفين دون رد بالجولة 19 للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 18 مباراة.

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