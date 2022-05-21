الدرجة الثانية - صراع الهبوط يشتعل بين 6 فرق في مجموعة الصعيد

يشتعل صراع الهبوط في مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية المصرية قبل جولتين على النهاية.

وهبط قنا والبداري من قبل ويستمر الصراع على آخر بطاقتين للهروب من الهبوط للدرجة الثالثة.

وتتصارع 6 فرق على الهروب من الهبوط وهم المدينة المنورة التاسع والإعلاميين العاشر وبني سويف ثم ديروط وسوهاج وملوي إذ يعد الفارق 5 نقاط بين التاسع والرابع عشر قبل جولتين على النهاية.

وخسر ملوي من بترول أسيوط بهدف محمود كمال ليظل في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

وخسر ديروط من تليفونات بني سويف بنتيجة 3-1، سجل لبني سويف كل من: بلال زكريا من ركلة جزاء وعادل نور ووائل فراج، فيما سجل لديروط: محمد عادل من ركلة جزاء، وتوقف رصيد ديروط عند 32 نقطة.

وتعادل سوهاج مع البداري سلبيا ليظل في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

وتعادل المدينة المنورة مع المنيا بنتيجة 2-2، وفاز تليفونات بني سويف على الإعلاميين بثنائية دون رد.

وفاز كيما أسوان ثنائية على قنا سجلها عبد الحفاظ وعبد الرحمن جرادة.

وخسر مركز شباب طامية من الفيوم بثنائية دون رد.

وتأجلت مباراة أسوان مع الألومنيوم إلى يوم 31 مايو بسبب خوض نادي أسوان مباراة دور النصف نهائي في كأس مصر أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل.

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