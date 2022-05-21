كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف شحاتة حتى 2025
السبت، 21 مايو 2022 - 18:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع يوسف شحاتة لاعب نادي سبورتنج ومنتخب مصر في صفقة انتقال حر حتى 2024-2025.
ويُجيد شحاتة صاحب الجنسية المصرية والأمريكية اللعب بمركز صانع الألعاب والجناح 1 و2.
وجاء التعاقد مع اللاعب الدولي حرصا من مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق بعناصر مميزة.
ووقع شحاتة على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندري عقب الجلسة التي عقدتها لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد.
وأعلن الاتحاد أمس رحيل مدربه أحمد مرعي بعد خسارة لقب الدوري السوبر أمام الأهلي.
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