لن يكتفي بـ مبابي.. الخليفي يقترب من حسم صفقة جديدة لـ باريس

السبت، 21 مايو 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

لن يكتفي ناصر الخليفي بتجديد التعاقد المنتظر مع باريس سان جيرمان، وسيتجه نحو التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة.

فحسب "فوت ميركاتو"، فإن رئيس باريس سان جيرمان يتولى المفاوضات مع عثمان ديمبيلي الذي تحدث معه في الساعات الماضية.

واقترب كيليان مبابي من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في انتظار القرار الرسمي غدا. (طالع التفاصيل)

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على الرغم من حرص ديمبيلي على البقاء في برشلونة الموسم المقبل، إلا أن برشلونة لا يزال غير قادر على تلبية مطالبه المالية وهو ما سيجعله يفكر في المغادرة.

باريس سان جيرمان اتفق شفهيا مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في يناير الماضي.

تولى الخليفي للمحادثات مع اللاعب أعطى وزنا أكبر للتقارير التي تفيد بأن المدير الرياضي ليوناردو من المتوقع أن يغادر النادي قريبا.

وينتهي عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي الذي شارك فيه في 31 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 13 آخرين.

ولعب ديمبيلي 149 مباراة بقميص برشلونة منذ انتقاله للفريق قادما من بوروسيا دورتموند في 2017، سجل خلالها 32 هدفا وصنع 34 آخرين وفاز بخمسة ألقاب.

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