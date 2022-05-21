الرقم القياسي مستمر.. فيكتوري يقود طلائع الجيش للفوز على المقاولون العرب

واصل طلائع الجيش سلسلته التاريخية بـ 12 مباراة على التوالي في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب في الجولة 20 بهدف دون رد على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف اللقاء: فيكتوري.

ومنذ الخسارة من الجونة، لم تخسر كتيبة طارق العشري في 12 مباراة على التوالي بالدوري بالفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها.

فوز ارتقى بطلائع الجيش للمركز السادس برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.

بينما تعرض المقاولون للخسارة الأولى له بعد 4 مباريات دون هزيمة في الدوري وظل في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

ويلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة على استاد المحلة في الجولة المقبلة، بينما يواجه ذئاب الجبل الأهلي.

التشكيل

اعتمد محمد عودة على الثلاثي المحترف في هجوم ذئاب الجبل بقيادة لويس إدوار هينستروزا وجون أوكلي وأمادو نياص.

بينما بدأ رجب عمران وأحمد سمير وفيكتوري في هجوم طلائع الجيش.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بانحسار اللعب في منتصف الملعب، فأرسل مصطفى الزناري كرة عرضية قابلها علي الفيل برأسية مرت خارج الملعب في الدقيقة 17 كأول فرص اللقاء المحققة.

وتألق الزناري في الدفاع عن مرماه وشتت كرة من على خط المرمى سددها الموريتاني أمادو نياص في الدقيقة 27.

في الشوط الثاني منع أمير عابد فرصة هدف للجيش برأسه بعد تسديدة من محمد الصباحي في الدقيقة 60.

وبعد الدقيقة 69 انطلق أحمد عبد الرحمن زولا بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 72 أرسل عمرو السيسي عرضية أرضية أودعها النيجيري فيكتوري في الشباك مسجلا هدفه الرابع في الدوري الموسم الحالي.

وكاد ذئاب الجبل أن يخطفوا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، سدد أحمد علي سدد من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام ثم تابعها محمد سالم برأسه ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

لتنتهي المباراة بمواصلة طلائع الجيش لسلسلته التاريخية.