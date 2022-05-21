سيلا يخطف تعادلا قاتلا لـ سموحة أمام إيسترن كومباني في +97

السبت، 21 مايو 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

سموحة - إيسترن كومباني

خطف سموحة تعادلا قاتلا من إيسترن كومباني في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بنتيجة 2-2 في الجولة 20 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفا إيسترن: محمد صالح وأحمد متعب، فيما سجل مروان حمدي وإليا سيلا هدفا سموحة.

تعادل ظل به إيسترن في المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 19 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

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بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة في المركز الرابع من 20 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر الذي يواجه المصري.

ويلتقي سموحة مع إنبي في الجولة المقبلة، بينما يلتقي إيسترن كومباني مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

التشكيل

وقاد هجوم سموحة كل من: صديق أوجولا وعبد الكبير الوادي ومروان حمدي.

بينما بدأ أحمد أمين "قفة" وبجوار عماد ميهوب في هجوم إيسترن كومباني

وصف المباراة

بدأ إيسترن كومباني ضاغطا على دفاع سموحة، وتحصل أحمد أمين "قفة" على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة عقب عرقلته من أحمد حكم مدافع سموحة.

انبرى لها الفلسطيني محمد صالح وسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض.

حاول هجوم سموحة تهديد مرمى إيسترن كومباني في الشوط الأول لكن دون خطورة محققة.

في الشوط الثاني استطاع أحمد السيد متعب من تسجيل هدف إيسترن الثاني من متابعة لعرضية أرضية من عماد ميهوب في الدقيقة 47.

واحتسب الحكم بعد 3 دقائق ركلة جزاء لسموحة لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تراجع في قراره.

وفي الدقيقة 65 قلص مروان حمدي النتيجة برأسية ليصل لهدفه العاشر في الدوري المصري.

زاد سموحة من ضغطه بحثا عن التعادل وتحقق لعبد الحميد بسيوني ما أراد برأسية من البديل إليا سيلا الذي استغل خروج خاطئ من أحمد دعدور في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع، ليخطف نقطة تعادل ثمينة.

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