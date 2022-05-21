أحمد مرتضى: يد الزمالك من أفضل فرق العالم.. والفريق الذي لن يحقق نجاحا سنلغيه ونوفر أمواله

السبت، 21 مايو 2022 - 01:27

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات بخصوص إنجازات القلعة البيضاء والتي كان آخرها التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "فريق اليد كله نجوم وعلى قدر المسؤولية. ليس يحيى الدرع وأحمد الأحمر فقط".

وأضاف "كان الجمهور متخوفا من دعم الأهلي لصفوفه بـ 4 لاعبين، ولكننا كنا الأقرب في مباراة السوبر الإفريقي التي خسرناها بفارق هدف، وأخذنا منها الثقة. فريق الزمالك لكرة اليد هو الأفضل في إفريقيا ومن أفضل فرق العالم".

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وأوضح "ألعاب الصالات في الزمالك حققت 5 بطولات. 3 بطولات في كرة اليد وبطولتين في كرة الطائرة. بطولتي الكرة الطائرة على وجه التحديد لا أعتبرها أقل من بطولة إفريقيا أو بطولة BAL لكرة السلة".

وتابع "الزمالك كان بعيدا للغاية في هذه اللعبة ويحتل المركز الخامس أو السادس، ونجحنا في تحقيق الدوري وكأس مصر معا لأول مرة منذ عام 1989".

وعن التغيرات الأخيرة قال أحمد مرتضى: "أي إمكانيات موجودة تأتي بدعم مجلس الإدارة ورئيس النادي. إن لم تكن هذه الإمكانيات متاحة ما كنت لأتمكن من سداد المتأخرات والتعاقد مع محترفين".

وأضاف "لدي خبرة سابقة في إدارة كرة القدم، ولا أعتقد أني سأعود إليها في الفترة المقبلة لأن الإدارة الحالية ناجحة. كعضو مجلس إدارة تهمني كل الأنشطة في النادي، وما أفعله هو نقل تجربتي من كرة القدم إلى ألعاب الصالات وجذب المزيد من الجماهير لها".

وأوضح "أعد الجماهير بالمزيد من البطولات في العام القادم. الاهتمام لا يقتصر على فرق الرجال بل السيدات أيضا. أنا لا يمكنني احتمال ألا يفوز فريق لدينا ببطولة لمدة 40 سنة. الفريق الذي لن يحقق نجاحا لدينا يمكننا إلغاؤه وتوفير أمواله".

وتابع "الرياضة أصبحت تدور حول الأموال. إذا لم أكن سأحقق نجاحا على صعيد الرجال والسيدات من الأفضل أن أوفر هذه الأموال لكرة القدم".

واختتم "هناك دعم بلاعبين مصريين وأجانب لكرة السلة واليد والطائرة، وتم التجديد مع 14 لاعبا في كرة السلة و9 في الكرة الطائرة، ولا زلنا ننتظر عودة فريق اليد لإنهاء هذا الملف أيضا".

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