انتهت القصة.. باريس سان جيرمان ينهي رحلة دي ماريا بعد 7 سنوات

السبت، 21 مايو 2022 - 00:42

كتب : محمود حمدي

آنخيل دي ماريا - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

كتب باريس سان جيرمان نهاية رحلة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بين جدارانه حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أنخل دي ماريا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويلعب دي ماريا ضمن صفوف النادي الباريسي منذ صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد.

ووجه سان جيرمان عبر موقع الرسمي الشكر للاعبه الأرجنتيني معلنا رحيله عن صفوف الفريق بعد 7 سنوات بالقميص الأحمر والأزرق.

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دي ماريا حقق 18 لقبا مع نادي العاصمة الفرنسية وبات أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في تاريخ النادي.

وسجل دي ماريا رقما قياسيا لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بواقع 18 تمريرة.

دي ماريا ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بخوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي وتحديدا يوفنتوس وذلك وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو". (طالع التفاصيل)

وأضاف الموقع الإيطالي أن صاحب الـ34 عاما كان أمام خيار آخر وهو العودة لبنفيكا النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته في أوروبا ولكنه يقترب من الانضمام ليوفنتوس الذي كانت مفاوضاته أكثر إيجابية.

الدولي الأرجنتيني لعب 294 مباراة بقميص باريس سان جيرمان سجل 91 هدف و قدم 111 تمريرة حاسمة.

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