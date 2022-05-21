من أجل العدالة للجميع.. رابطة محترفي التنس تعلن عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون

أوضح مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس كواليس قرار رابطتا محترفي التنس للاعبين واللاعبات بعدم احتساب نقاط البطولة بعد منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وأكدت الرابطتان أن هذا القرار جاء لضمان مبدأ النزاهة في التصنيف العالمي لمحترفي ومحترفات التنس وتم اتخاذه بعد مناقشات مع الأطراف المتضررة.

وكتب ويمبلدون في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر: "نقدر اختلاف الآراء فيما يتعلق بقرارنا برفض مشاركات اللاعبين الروس والبيلاروس في البطولات هذا العام ، ونأسف بشدة لتأثير هذا القرار على الأفراد المتضررين".

وأضاف "ما زالنا نرى أننا اتخذنا القرار الوحيد المناسب لويمبلدون كحدث رياضي مشهور عالميا ومؤسسة بريطانية، ولم نكن مستعدين لاتخاذ أي إجراءات يمكن أن تعرض السلامة الشخصية للاعبين أو عائلاتهم للخطر".

Statement regarding ATP / WTA / ITF ranking points at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) May 20, 2022

وأوضح "نعتقد أن طلب تصريحات مكتوبة من لاعبين فرديين كشرط للمشاركة في ويمبلدون سيحمل مخاطرة كبير،.لذلك نود أن نعرب عن خيبة أملنا العميقة إزاء القرارات التي اتخذتها رابطة محترفي التنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات".

واختتم: "نحن ننظر في خياراتنا، ونحافظ على موقفنا في هذه المرحلة، كذلك هناك مناقشة مستمرة مع زملائنا في البطولات الأربع الكبرى من أجل تحقيق العدالة للجميع".

وتواجه الأندية والمنتخبات الروسية في مختلف الألعاب عقوبات قوية بشأن المشاركة في البطولات.

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