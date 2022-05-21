من أجل العدالة للجميع.. رابطة محترفي التنس تعلن عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون

السبت، 21 مايو 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

ويمبلدون

أوضح مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس كواليس قرار رابطتا محترفي التنس للاعبين واللاعبات بعدم احتساب نقاط البطولة بعد منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وأكدت الرابطتان أن هذا القرار جاء لضمان مبدأ النزاهة في التصنيف العالمي لمحترفي ومحترفات التنس وتم اتخاذه بعد مناقشات مع الأطراف المتضررة.

وكتب ويمبلدون في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر: "نقدر اختلاف الآراء فيما يتعلق بقرارنا برفض مشاركات اللاعبين الروس والبيلاروس في البطولات هذا العام ، ونأسف بشدة لتأثير هذا القرار على الأفراد المتضررين".

أخبار متعلقة
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا

وأضاف "ما زالنا نرى أننا اتخذنا القرار الوحيد المناسب لويمبلدون كحدث رياضي مشهور عالميا ومؤسسة بريطانية، ولم نكن مستعدين لاتخاذ أي إجراءات يمكن أن تعرض السلامة الشخصية للاعبين أو عائلاتهم للخطر".

وأوضح "نعتقد أن طلب تصريحات مكتوبة من لاعبين فرديين كشرط للمشاركة في ويمبلدون سيحمل مخاطرة كبير،.لذلك نود أن نعرب عن خيبة أملنا العميقة إزاء القرارات التي اتخذتها رابطة محترفي التنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات".

واختتم: "نحن ننظر في خياراتنا، ونحافظ على موقفنا في هذه المرحلة، كذلك هناك مناقشة مستمرة مع زملائنا في البطولات الأربع الكبرى من أجل تحقيق العدالة للجميع".

وتواجه الأندية والمنتخبات الروسية في مختلف الألعاب عقوبات قوية بشأن المشاركة في البطولات.

اقرأ أيضا

قبضة مغربية على لقب الكونفدرالية

رسالة روديجير الأخيرة.. عن اجتماع المسلمين في دورة المياه

تصريحات غاضبة من مصطفى محمد

غيابات عديدة في قائمة الأهلي

محترف وحيد في قائمة إثيوبيا لمواجهة مصر

ويمبلدون كرة تنس
نرشح لكم
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم رجال وسيدات بسبب زجاجة مياه.. اقتحام مؤتمر أنس جابر وإجابة طريفة من منافستها اتحاد السلة يعلن تدريب روي رانا لمنتخب آخر رفقة مصر خبر في الجول – كرة سلة.. الأهلي يتوصل لاتفاق لعودة عمر الشيخ من أمريكا NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرق مع ميامي.. وجولدن ستيت يكتسح دالاس اسكواش - تأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي بطولة العالم أوجستي: مدرب من غير لاعبين جيدين لا يساوي شيئا.. وإسماعيل أحمد أسطورة برعاية وزارة الشباب والرياضة انطلاق ماراثون القاهرة لدعم الصحة العقلية والنفسية
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: يد الزمالك من أفضل فرق العالم.. والفريق الذي لن يحقق نجاحا سنلغيه ونوفر أمواله 17 دقيقة | كرة يد
أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم سنتعبره هاربا وسنقاضيه وسنفوز 51 دقيقة | الدوري المصري
"رحلة الألف جنيه".. سعد شلبي يكشف نظام تقسيط سفر جماهير الأهلي إلى المغرب 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يطلب مواجهة إيسترن كومباني بدون الدوليين في فترة التوقف ساعة | الدوري المصري
انتهت القصة.. باريس سان جيرمان ينهي رحلة دي ماريا بعد 7 سنوات ساعة | الدوري الفرنسي
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
الدوري الإيطالي - روما يسحق تورينو في ختام مبارياته قبل نهائي دوري المؤتمر ساعة | الدوري الإيطالي
من أجل العدالة للجميع.. رابطة محترفي التنس تعلن عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية