قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس

حصد نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

النهائي أقيم على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا

وعرف تواجد مصر على تقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

لقب هو الثاني لنهضة بركان بعد نسخة 2020، والرابع للأندية المغربية من آخر 5 نسخ للبطولة، لتواصل المغرب هيمنتها على اللقب، بواقع لقبين للرجاء ومثلها للنهضة.

يذكر أن الزمالك هو من كسر هيمنة الأندية المغربية على اللقب بالفوز بنسخة 2019 بركلات الترجيح على نهضة بركان.

وحجز نهضة بركان مقعده في كأس السوبر الإفريقي 2022 في انتظار الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وعززت المغرب رصيدها كأكثر دولة تتويجا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب بواقع 2 لنهضة بركان و2 للرجاء و1 للجيش الملكي و1 للمغرب الفاسي وللفتح الرباطي.

ويليها تونس برصيد 5 ألقاب ثم الكونغو الديموقراطية ومصر برصيد لقبين لكل دولة.

التشكيل

قاد شرقي البحري هجوم نهضة بركان المغربي.

وبدأ ثيمبيكوسي لورش في هجوم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وصف المباراة

هدد مهدي أوبيلا مرمى أورلاندو لكن تسديدته على الطائر من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وبعد 5 دقائق جاء رد الفريق الجنوب إفريقي برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 23 سدد لورش كرة قوية تصدى لها الحمياني ببراعة.

وفي الدقيقة 45 أهدر يوسف الفحلي فرصة هدف محقق من داخل منطقة الست ياردات، أبعدها الحارس.

في الشوط الثاني تالق الحمياني فتصدى لتسديدة من لورش مجددا في الدقيقة 49.

ثم تصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أورلاندو في الدقيقة 62.

محاولات الفريق المغربي لم تشكل خطورة على مرمى الفريق القراصنة.

وفي الدقيقة 87 كاد أودو بتوغل من الجهة اليسرى أن ينهي المباراة بعدما أرسل عرضية قوية أرضية أبعدها الدفاع ومرت الكرة بجوار القائم لركنية.

انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف لننتقل لنصف ساعة على شوطين إضافيين.

في الدقيقة 94 احتسب جياني سيكازوي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو لصالح نهضة بركان.

انبرى لها الفحلي وسددها بهدوء في الشباك متقدما بالنتيجة.

وفي الشوط الإضافي الثاني وفي الوقت الذي كانت المباراة تقترب فيه من النهاية، استطاع لورش أن يسدد كرة أرضية غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 117.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

واستطاع لاعبو نهضة بركان من حصد الفوز بعدما سجلوا الركلات الخمس، بينما أهدر لورش ركلته لتنتهي المباراة بفوز النهضة بنتيجة 5-4 وحصد اللقب القاري.