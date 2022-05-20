نهائي دوري أبطال إفريقيا - تحديد أسعار تذاكر سفر جماهير الأهلي للمغرب

حددت الشركات المفوضة من الأهلي بشأن سفر الجماهير إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أسعار تذاكر السفر والشروط.

ويلتقي الأهلي مع الوداد على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستتكلف رحلة اليوم الواحد إلى المغرب 14 ألف و950 جنيه والتي تشمل تذكرة الطيران ذهابا وإيابا والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب.

كما تتوفر رحلة أخرى لمدة 4 أيام 3 ليالي بقيمة 18 ألف جنيه.

وكان الخطيب قرر "تشكيل لجنة تضم كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص".

كما كلف الخطيب كل من "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال. والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم".

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

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