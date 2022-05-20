مران الأهلي - مشاركة الشناوي وجلسة بين موسيماني وبانون وأبو عبلة

شارك محمد الشناوي حارس الأهلي في التدريبات الجماعية، كما عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع بدر بانون مدافع الفريق وأحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قبل لقاء إنبي.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري غدا السبت.

وشارك محمد الشناوي في التدريبات الجماعية ‏للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف ميشيل يانكون ليؤكد ‏جاهزيته.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، عبر الموقع الرسمي للنادي إن الشناوي جاهز للمشاركة وفقا ‏للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية.‏

وعقد موسيماني جلسة مع بانون بحضور أبو عبلة على هامش المران ‏ للتعرف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا التي ‏تعرض لها قبل انطلاق أمم إفريقيا بالكاميرون، وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

واستمع موسيماني إلى شرح مفصل من أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدأ ‏في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف ‏على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.‏

وخاض بانون جلسة في "الجيم" أمس، واستكمل برنامجه التأهيلي اليوم بأداء جلسة "جيم"، ثم ركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.‏

‏ويبدأ بدر بانون مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي وفقا لتأكيد طبيب الأهلي، من خلال زيادة ‏الجرعات التدريبية له بعد مباراة إنبي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق أمام إنبي.‏

وعقب انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق ‏المران.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

طالع أيضا

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي