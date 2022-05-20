أبو عبلة يكشف مستجدات حالة السولية وياسر وديانج وحمدي فتحي

الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:42

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي مستجدات حالة الرباعي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأليو ديانج، وفرص مشاركتهم في ‏التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‏

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري غدا السبت.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "حمدي فتحي لاعب الفريق سيشارك في التدريبات ‏الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كريم شحاتة لـ في الجول: إعادة مباراتنا مع الأهلي؟ أعيدوا الدوري كله خبر في الجول – كرة سلة.. الأهلي يتوصل لاتفاق لعودة عمر الشيخ من أمريكا

واشتكى حمدي فتحي من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك ‏الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأدى اللاعب اليوم الجمعة جلسة في "الجيم"، وركض ‏حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه.‏

وتحدث أبو عبلة عن تطورات حالة ياسر إبراهيم قائلا: "اللاعب يتماثل للشفاء من إصابته في ‏العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي ‏الجماعي".

وأوضح "عمرو السولية في تحسن مستمر، واللاعب واصل اليوم تنفيذ ‏برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.".

وعن المالي أليو ديانج قال: "فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي".

وأجرى ديانج أشعة رنين للمرة الثانية للمزيد من الاطمئنان على حالته والتعرف على فرص ‏مشاركته في التدريبات الجماعية، وأكدت الأشعة تحسن حالة اللاعب وأن الأمور مطمئنة إلى حد ‏كبير.‏

وأشار أبو عبلة إلى أن الرباعي سيكون متاحا قبل ‏مباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.‏

طالع أيضا

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي

الأهلي عمرو السولية أليو ديانج الدوري المصري حمدي فتحي ياسر إبراهيم
نرشح لكم
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 5 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 21 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 41 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 48 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية