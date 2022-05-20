أبو عبلة يكشف مستجدات حالة السولية وياسر وديانج وحمدي فتحي
الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:42
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي مستجدات حالة الرباعي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأليو ديانج، وفرص مشاركتهم في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري غدا السبت.
وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "حمدي فتحي لاعب الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد".
واشتكى حمدي فتحي من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأدى اللاعب اليوم الجمعة جلسة في "الجيم"، وركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه.
وتحدث أبو عبلة عن تطورات حالة ياسر إبراهيم قائلا: "اللاعب يتماثل للشفاء من إصابته في العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي الجماعي".
وأوضح "عمرو السولية في تحسن مستمر، واللاعب واصل اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.".
وعن المالي أليو ديانج قال: "فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي".
وأجرى ديانج أشعة رنين للمرة الثانية للمزيد من الاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، وأكدت الأشعة تحسن حالة اللاعب وأن الأمور مطمئنة إلى حد كبير.
وأشار أبو عبلة إلى أن الرباعي سيكون متاحا قبل مباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.
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